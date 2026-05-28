Сказка с берегов Ледовитого океана: об истории одной книги

Полярник Валентин Константинович Тагильцев написал «Северную сказку» в 1953 году в Якутии. Находясь в арктической экспедиции, он слушал предания коренных жителей побережья Восточно-Сибирского моря и записал их на русском языке для своих детей. Через много лет его сын издал книгу.

С удивительной историей создания книги "Северная сказка" геолога-полярника Валентина Тагильцева, иллюстрированной Станиславой Малаховской, познакомилась наша съёмочная группа. Рассказываем о том, как переплелись неслучайные случайности.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург