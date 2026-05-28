Первый канал
Санкт-Петербург
16:20 28 мая 2026, четверг
1tvspb.ru
28 мая, четверг, 09:00

Сказка с берегов Ледовитого океана: об истории одной книги

Версия для печати

Полярник Валентин Константинович Тагильцев написал «Северную сказку» в 1953 году в Якутии. Находясь в арктической экспедиции, он слушал предания коренных жителей побережья Восточно-Сибирского моря и записал их на русском языке для своих детей. Через много лет его сын издал книгу.

С удивительной историей создания книги "Северная сказка" геолога-полярника Валентина Тагильцева, иллюстрированной Станиславой Малаховской, познакомилась наша съёмочная группа. Рассказываем о том, как переплелись неслучайные случайности.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru