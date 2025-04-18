Первый канал
Санкт-Петербург
14:30 18 апреля 2025, пятница
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18 апреля, пятница, 09:00

Симфоническая рок-опера «Юнона и Авось», современный фарфор, фестиваль «Dance Open», выставка работ Галины Русак и гала-концерт «Андрис Лиепа 6:0»

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Обзор самых интересных событий культурной жизни Санкт-Петербурга

Знаменитую рок-оперу "Юнона и Авось" впервые за сорок лет сыграют именно в том виде, в каком её задумывал автор – Алексей Рыбников. Премьера оригинальной версии при участии симфонического оркестра, хора и ансамбля электромузыкальных инструментов в понедельник на сцене Большого зала филармонии.

В Красном зале Главного штаба открылась выставка современного художника Императорского фарфорового завода Веры Бакастовой.

Праздник балета – фестиваль "Dance Open" – открывается на сцене Александринки петербургской премьерой спектакля "Каменный цветок" театра "Урал балет".

В Музее театрального и музыкального искусства открылась выставка сказочных работ Галины Русак.

В БКЗ "Октябрьский" народный артист России Андрис Лиепа представит свой юбилейный гала-концерт.

 

Подробности - Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

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