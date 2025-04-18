Симфоническая рок-опера «Юнона и Авось», современный фарфор, фестиваль «Dance Open», выставка работ Галины Русак и гала-концерт «Андрис Лиепа 6:0»

Обзор самых интересных событий культурной жизни Санкт-Петербурга
Знаменитую рок-оперу "Юнона и Авось" впервые за сорок лет сыграют именно в том виде, в каком её задумывал автор – Алексей Рыбников. Премьера оригинальной версии при участии симфонического оркестра, хора и ансамбля электромузыкальных инструментов в понедельник на сцене Большого зала филармонии.
В Красном зале Главного штаба открылась выставка современного художника Императорского фарфорового завода Веры Бакастовой.
Праздник балета – фестиваль "Dance Open" – открывается на сцене Александринки петербургской премьерой спектакля "Каменный цветок" театра "Урал балет".
В Музее театрального и музыкального искусства открылась выставка сказочных работ Галины Русак.
В БКЗ "Октябрьский" народный артист России Андрис Лиепа представит свой юбилейный гала-концерт.
Подробности - Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.