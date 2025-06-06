Штандарт на башне Гатчинского дворца

06 июня, пятница, 11:40

Имперский флаг над музеем-заповедником «Гатчина» поднимается нечасто, но в этом году есть сразу несколько поводов для торжественного ритуала. Подъём на самую высокую точку комплекса нелёгкий: нужно преодолеть крутую и узкую винтовую лестницу.

Наша съемочная группа поднялась вместе с работниками Гатчинского дворца на Часовую башню и выяснила, почему флаг видно по всей округе именно в эти дни. О реставрационных успехах и о том, какие сюрпризы приготовили для посетителей Гатчинского дворца, рассказываем в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург