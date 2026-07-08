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08 июля, среда, 12:00

Шанс на возрождение. Усадьба «Утешение» готовится к реставрации

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На берегу озера возвышается усадьба 19-го века. Построена она была в стиле английской готики, о чём сегодня напоминает скрытая за лесами островерхая башенка. Перед домом были террасы, к воде вели прямые спуски, а вокруг был разбит тщательно продуманный сад.

Усадьба "Утешение" сейчас в лесах – недавно у нее началась, можно сказать, вторая жизнь. Ее выкупил петербургский юрист и приступил к реставрационным работам. Подробнее о том, что здесь будет, и об истории этого места рассказываем в нашем репортаже из Кингисеппского района Ленинградской области.

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург

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