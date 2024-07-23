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Санкт-Петербург
18:20 23 июля 2024, вторник
1tvspb.ru
23 июля, вторник, 11:00

Шахматная партия на Дворцовой

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В Международный день шахмат главная площадь Санкт-Петербурга превратилась в интерактивную площадку, где в шахматы играли все – от мала до велика.

Праздник посвятили 100-летию шахматного турнира 1924 года, когда вся Дворцовая площадь превратилась в шахматное поле, а фигуры – ожили. Пешками, конями и ладьями выступили красноармейцы и краснофлотцы, а партии разыграли сильнейшие шахматисты города.

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

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