Шахматная партия на Дворцовой

23 июля, вторник, 11:00

В Международный день шахмат главная площадь Санкт-Петербурга превратилась в интерактивную площадку, где в шахматы играли все – от мала до велика.

Праздник посвятили 100-летию шахматного турнира 1924 года, когда вся Дворцовая площадь превратилась в шахматное поле, а фигуры – ожили. Пешками, конями и ладьями выступили красноармейцы и краснофлотцы, а партии разыграли сильнейшие шахматисты города.

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург