Самый сказочный художник. Творческое наследие Юрия Васнецова

19 апреля, пятница, 10:16

Его картинки можно разглядывать бесконечно, столько в них забавных деталей, интересных подробностей. Именно в иллюстрациях Юрия Васнецова мы знаем сказки «Три медведя», «Краденое солнце», «Сорока-белобока».

Сохранением творческого наследия сказочного художника занимается его семья. Мария, внучка Юрия Васнецова, несколько лет назад создала свой бренд и теперь выпускает домашний текстиль, детские игры и ёлочные игрушки по мотивам иллюстраций своего деда, мечтает воссоздать фарфор с рисунками художника. А также организует образовательно-развлекательные программы для детей, погружая их в мир сказки.

Подробности – Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург