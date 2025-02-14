Первый канал
Санкт-Петербург
17:59 14 февраля 2025, пятница
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14 февраля, пятница, 10:30

Самые яркие театральные премьеры недели, выставка уральских мастеров и концерт «Симфония Битлз»

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Дайджест событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В Александринском театре подготовили премьеру пьесы М. Горького "На дне" в постановке художественного руководителя театра Никиты Кобелева,

В Екатерининском собрании музыку легендарной группы "Битлз" исполнит Эстрадно-симфонический оркестр под управлением Андрея Медведева, который все партитуры для концерта создал сам.

"Театральный проект 27" подготовил новый спектакль для подростков "Концерт по физике" в постановке режиссёра Ивана Пачина.

В Музее Фаберже начинает работать выставка "Открытый мир", на которой можно увидеть живопись, скульптуру и камнерезное искусство уральских мастеров.

В МДТ премьера спектакля "Ромео и Джульетта во мгле" в исполнении молодых актёров студии Льва Додина.

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

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