Самая высокая смотровая площадка – место притяжения туристов

23 мая, пятница, 10:10

Город Санкт-Петербург активно развивается, и туристов привлекает не только исторический центр, но и новые общественные пространства. Погулять по современной набережной, посмотреть на небоскрёб Лахта-центра, послушать историю этих мест не менее увлекательно.

К тому же в Лахта-центре недавно открылась смотровая площадка. Город с высоты птичьего полета, несомненно, прекрасен, и с 83-го этажа можно рассмотреть весь Петербург. Подробнее о том, как это пространство стало новой точкой притяжения туристов и что здесь можно увидеть, рассказываем в нашем репортаже.

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург