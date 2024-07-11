Саблинский памятник природы: новые проекты

11 июля, четверг, 11:10

Арт-объекты, познавательные квесты, экскурсии в подземные тоннели и на водопады – в последнее время Саблинские пещеры стали благоустроенным местом притяжения туристов, особенно школьников.

Прогулка по Саблинским пещерам - это уникальная возможность пройтись по самому дну Кембрийского моря. Конечно же, без сопровождения находиться здесь опасно. Вокруг множество тоннелей, телефон не ловит, а на термометре стабильные 8 градусов. Как развивается Саблинский памятник природы – рассказываем в нашем репортаже.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург