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11 июля, четверг, 11:10

Саблинский памятник природы: новые проекты

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Арт-объекты, познавательные квесты, экскурсии в подземные тоннели и на водопады – в последнее время Саблинские пещеры стали благоустроенным местом притяжения туристов, особенно школьников.

Прогулка по Саблинским пещерам - это уникальная возможность пройтись по самому дну Кембрийского моря. Конечно же, без сопровождения находиться здесь опасно. Вокруг множество тоннелей, телефон не ловит, а на термометре стабильные 8 градусов. Как развивается Саблинский памятник природы – рассказываем в нашем репортаже.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

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