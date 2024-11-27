С пользой для экологии. Что можно изготовить из вторсырья?

27 ноября, среда, 10:30

Новый экоцентр «Сборка» принимает не только бумагу, пластик и стекло, но и CD-диски, чеки, блистеры от лекарств, фильтры для воды – более 50-ти видов вторсырья. В выходные дни сюда приходят около 200 человек, в будние чуть меньше, но все они вносят свой вклад в сохранение планеты для будущих поколений.

Подробнее об экологической ответственности, о том, где найти единомышленников, и о том, что производят из вторсырья – рассказываем в нашем репортаже.

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург