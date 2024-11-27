Первый канал
Санкт-Петербург
17:54 27 ноября 2024, среда
1tvspb.ru
27 ноября, среда, 10:30

С пользой для экологии. Что можно изготовить из вторсырья?

Версия для печати

Новый экоцентр «Сборка» принимает не только бумагу, пластик и стекло, но и CD-диски, чеки, блистеры от лекарств, фильтры для воды – более 50-ти видов вторсырья. В выходные дни сюда приходят около 200 человек, в будние чуть меньше, но все они вносят свой вклад в сохранение планеты для будущих поколений.

Подробнее об экологической ответственности, о том, где найти единомышленников, и о том, что производят из вторсырья – рассказываем в нашем репортаже.

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
40 видов вторсырья на переработку. Экопросветительские ...
28.09.2022, 13:12

40 видов вторсырья на переработку. Экопросветительские ...

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru