Русские традиции и народные промыслы в современном искусстве

03 марта, вторник, 11:30

«Святочная ладья» – это один из древнейших обрядов масленичного цикла Русского Севера, который вдохновил петербургскую художницу на создание новой картины. Другая художница использует в живописных образах русское кружево.

Яркие работы и коллекционные предметы собрали на выставке в Обществе поощрения художеств. Рассказываем о том, как свистульки, кокошники и народные игрушки вдохновляют современных творцов.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург