Романтика Средневековья: «Ржавый легион» на страже истории

28 октября, вторник, 10:30

Вы когда-нибудь задавались вопросом, как средневековые рыцари переносили тяготы похода - капризы погоды и дождь? Вот представьте: нержавеющую сталь ещё не изобрели, а в бой идти надо! Сейчас, конечно, всё изменилось – доспехи стали легче и технологичнее, но «Ржавый легион» всё ещё в строю.

"Ржавый легион" — это один из старейших ролевых клубов России, который работает с ребятами разных возрастов. Чем они занимаются и зачем современным ратникам до сих пор нужен кузнец – рассказываем в нашем репортаже.

Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург