Роботы – это не игрушки: о фестивале робототехники для юных инженеров

10 ноября, понедельник, 10:00

Роботы плавающие, летающие, играющие в футбол – на любой вкус и цвет, а собирают их обычные школьники со всей страны. Кронштадт принимает фестиваль робототехники, где не только демонстрируют достижения инженерной мысли, но и соревнуются в самых необычных видах спорта.

О Международном фестивале "РобоФинист" расскажем в нашем репортаже из Музея военно-морской славы, где собрались более тысячи участников соревнований.

Данил Чинёнов, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург