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23 июня, вторник, 10:58

Ретровыставка и гонки на троллейбусах. Прошлое и будущее городского электротранспорта

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Первые ленинградские троллейбусы больше похожи на бронемашины, хотя и футуристичные мотивы здесь можно усмотреть. Легендарный же ЗИУ у многих пробудит ностальгию по детству или юности. По рогатому транспорту можно изучать историю нашей страны. И сегодняшние троллейбусы, оснащённые по последнему слову техники, не могут обойтись без профессиональных водителей.

Какими навыками должны обладать современные водители троллейбусов? 

Данил Чинёнов, Данила Суляев, Линда Черкасова, Алина Галенцева. Первый канал. Петербург.

 

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