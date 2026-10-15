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15 октября, четверг, 11:40

Разговор о вечном. Легендарному рок-музыканту Вячеславу Бутусову 65!

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В студии звукозаписи Вячеслав Бутусов готовится к предстоящему концерту. Всё серьёзно — в этом году совпадает сразу несколько круглых дат: 65 лет музыканту, 45 его сценической карьере, 40 Свердловскому рок-клубу. В программе будут не только песни, которые все знают, любят и которым подпевают, но и новые произведения.

Поговорили с Вячеславом Бутусовым о новых и старых песнях, об архитектуре в музыке, о том, как сохранять спокойствие в любых обстоятельствах, и об искусственном интеллекте.

Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург

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