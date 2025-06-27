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1tvspb.ru
26 июня, четверг, 15:28

Растяжка на сапборде. Спорт, вода и свежий воздух

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Заниматься спортом на свежем воздухе гораздо приятнее, чем в зале. Любуешься пейзажами, слушаешь пение птиц и кожей ощущаешь дуновение ветра. Но, например, заниматься растяжкой на сапборде не так-то и просто. Необходимо концентрироваться на балансе, иначе можно упасть в воду.

Подробнее о том, чем полезны уличные тренировки и, почему среди жителей мегаполиса они пользуются популярностью, расскажем в нашем репортаже.

Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.

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