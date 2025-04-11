Пять жизней Сланцев. О новом музее в Ленинградской области

11 апреля, пятница, 11:00

В честь этого города неформально назвали резиновую обувь, на что местные жители немного с обидой придумали слоган: «мы не тапки». Ещё бы – это некогда крупнейшее место добычи альтернативной нефти, а сегодня – город с самым новым музеем в Ленинградской области.

В нём есть и условная шахта, и трилобиты, которые покрывали дно древнего моря на этой территории. Музей получил название "Пять жизней одной земли". О его экспозиции и о том, как в Сланцах появились рукотворные горы, рассказываем в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург