10 февраля, вторник, 12:57

Путешествия для неленивых. О фестивале туристских фильмов «Сто дорог»

Что заставляет людей снова и снова уходить туда, где нет никаких благ цивилизации: в горы, дикие лиса и пустыни, – да ещё и фильмы об этом снимать? Фестиваль туристского кино «Сто дорог» проходит в Петербурге, и на нём собрались профессиональные путешественники со всей страны.

Что же движет теми, кто однажды свернул с привычного маршрута и уже не может остановиться – рассказываем в нашем репортаже.

