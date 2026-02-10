Путешествия для неленивых. О фестивале туристских фильмов «Сто дорог»

10 февраля, вторник, 12:57

Что заставляет людей снова и снова уходить туда, где нет никаких благ цивилизации: в горы, дикие лиса и пустыни, – да ещё и фильмы об этом снимать? Фестиваль туристского кино «Сто дорог» проходит в Петербурге, и на нём собрались профессиональные путешественники со всей страны.

Что же движет теми, кто однажды свернул с привычного маршрута и уже не может остановиться – рассказываем в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург