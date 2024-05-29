Первый канал
Санкт-Петербург
18:55 29 мая 2024, среда
1tvspb.ru
29 мая, среда, 10:54

Путешествие за один день. Что такое мультимодальные маршруты?

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Из Петербурга в Старую Руссу - мультимодальным маршрутом. Чтобы восполнить дефицит внутреннего туризма в организме и сделать обычную дорогу из точки А в точку Б увлекательным приключением. Всего три с половиной часа - а впечатлений, как будто путешествовал уже целый день, только почему-то совсем не устал. Как это сделать? Что можно увидеть за один день и куда ещё можно отправиться мультимодальным маршрутом?

Мультимодальные маршруты стартовали 25 мая и будут работать все лето, а некоторые и осенью. Так можно будет отправиться на Валаам, в Кижи, Петергоф, крепость Орешек. Появились и новые направления — это Кронштадт, а также реки и каналы Петербурга.

Виктория Федорова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангшелина Введенская. Первый канал. Петербург.

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