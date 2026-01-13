Путь от раскаленного песка до стеклянного произведения искусства

12 января, понедельник, 16:00

Из стекла можно сделать и обычный граненый стакан, и сложный арт объект, а можно превратить одно в другое."Стекольная сессия" на Елагином острове позволяет оценить полет фантазии художников, представивших свои работы, и технический потенциал самого материала, который позволяет эти фантазии воплотить.

Песок становится прозрачным мороженым, а битая посуда — воплощает сложные чувства.

На выставке можно проследить весь путь от раскаленного материала до его застывшей, но живой финальной формы.

Двадцать произведений девяти стеклодувных мастерских представлены в полуциркульном зале Конюшенного корпуса.

