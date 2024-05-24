Первый канал
Санкт-Петербург
20:33 24 мая 2024, пятница
1tvspb.ru
24 мая, пятница, 10:17

Просветительские проекты и переход на летнее время в Ленинградском зоопарке

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Полтора месяца назад в зоопарке окотились камерунские козы. И теперь посетители могут увидеть крошечных козлят вместе с такими же миниатюрными родителями. С наступлением тепла их стали выпускать на улицу.

Зоопарк переходит на летний режим работы. К тому же здесь активно обновляют среду обитания. Многих зверей и птиц теперь можно будет увидеть на открытом воздухе. Плюс к этому — запускаются новые образовательные программы.

Как Ленинградский зоопарк готовится к лету – рассказываем в нашем репортаже.

 

Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

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