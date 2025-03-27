Первый канал
Санкт-Петербург
17:48 27 марта 2025, четверг
1tvspb.ru
27 марта, четверг, 10:03

Приют породистых собак. Как обрести друга?

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Собака это, пожалуй, самое преданное существо, которое любит своего хозяина просто за то, что он есть, и не всегда заслуженно. В этом приюте содержат декоративные породы собак, которые находятся в поисках, по-настоящему, любящей семьи.

Помочь братьям нашим меньшим может каждый желающий.

Собакам нужны пелёнки, корм, финансовая поддержка, и, конечно же, тёплый дом.

В Приюте "Апероль шпиц" регулярно проводят гостевые дни, где посетители знакомятся с пушистиками, и находят себе настоящих и верных друзей, которые никогда не предадут, и всегда будут любить.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Линда Черкасова,  Анжелика Григорьева, Первый канал. Петербург.

 

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