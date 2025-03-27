Приют породистых собак. Как обрести друга?

27 марта, четверг, 10:03

Собака это, пожалуй, самое преданное существо, которое любит своего хозяина просто за то, что он есть, и не всегда заслуженно. В этом приюте содержат декоративные породы собак, которые находятся в поисках, по-настоящему, любящей семьи.

Помочь братьям нашим меньшим может каждый желающий.

Собакам нужны пелёнки, корм, финансовая поддержка, и, конечно же, тёплый дом.

В Приюте "Апероль шпиц" регулярно проводят гостевые дни, где посетители знакомятся с пушистиками, и находят себе настоящих и верных друзей, которые никогда не предадут, и всегда будут любить.