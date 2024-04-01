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01 апреля, понедельник, 11:40

Примерить на себя роль сотрудника аэропорта. Испытания профессионалов

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Пассажиры с детьми и домашними животными, маломобильные пассажиры, пассажиры с запрещенными веществами и конфликтный молодой человек. И вся эта компания хочет пройти досмотр и регистрацию. Вот такой непростой собирается рейс. Хорошо,что он спортивный. Справятся ли участники со сложными пассажирами?

Помочь пассажиру с домашним животным успеть на свой рейс, вовремя выявить потенциально опасный предмет в багаже, разобрать двигатель и собрать элетросхему: аэропорт  "Пулково"  участвует в региональном этапе чемпионата "Профессионалы" сразу в 4 компетенциях.

Виктория Федорова ,Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

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