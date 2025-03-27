Первый канал
Санкт-Петербург
17:48 27 марта 2025, четверг
1tvspb.ru
27 марта, четверг, 10:54

Премия "Город в лицах". Большой фестиваль чтения. Как выбрать нужную профессию школьнику? Новое уличное освещение на городских проспектах. Каникулы детей-сирот из ДНР

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Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и Петербурге.

Победителей Городской ежегодной премии "Город в лицах" наградили в  Театре Академии танца Бориса Эйфмана. 

В Детской библиотеке имени Лермонтова проходит "Большой фестиваль чтения".

Познакомиться с различными профессиями, выбрать подходящий колледж, и задать все интересующие вопросы. Всё это школьники и их родители могли сделать на ежегодном форуме "Про Профтех", который посвящён среднему профессиональному образованию. 

В Петербурге активно модернизируют уличное освещение – более 60% светового оборудования уже заменено.

Как проведут каникулы в Петербурге дети из ДНР?

Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев, первый канал. Петербург.

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