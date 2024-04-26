Первый канал
Санкт-Петербург
15:10 26 апреля 2024, пятница
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26 апреля, пятница, 10:06

Премьера в «Балтийском доме», экспозиция, посвящённая Ф. Шаляпину, в Петропавловке, выступление хора «Оптина Пустынь», выставка фото в Эрарте и открытие фонтанов в Петергофе

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Дайджест событий культурной жизни Санкт-Петербурга

В театре "Балтийский дом" поставили комедийный спектакль "И никаких но!". Премьера - в субботу и воскресенье.

В Петропавловской крепости развернулась временная экспозиция "Шаляпин. Воспоминание о доме" – выставка, рассказывающая о последнем адресе великого артиста на улице Графтио.

В Большом зале филармонии проходят великопостные концерты. В воскресенье хор "Оптина Пустынь" исполнит духовную музыку.

В Эрарте открылась необычная выставка французского фотохудожника Жерара Юфера, работы посвящены посетителям музеев, пойманным в объектив фотокамеры.

В субботу в Нижнем парке Петергофа начнут работать фонтаны – это значит, что скоро лето.

Подробности – Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.

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