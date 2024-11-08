Премьера оперного вечера, выставка «Мистическiй кино-Петербургъ», фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие», #хештег Арсения Власова и балет Большого театра «Ромео и Джульетта»

08 ноября, пятница, 11:00

Дайджест событий культурной жизни Санкт-Петербурга в ближайшие выходные.

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театра имени Ф.И. Шаляпина представляет премьеру оперного вечера, в котором объединены "Алеко" и "Иоланта".

На "Ленфильме" открылась выставка "Мистическiй кино-Петербургъ", посвящённая пяти картинам с налётом таинственности, снятым на киностудии.

С 8 по 10 ноября будет проходить петербургский этап фестиваля "Моя Россия: музыкальное путешествие".

В галерее "Мойка, 104" открылась выставка современного искусства "#хештег" художника Арсения Власова.

На сцене Мариинского-2 Большой театра представил свою недавнюю балетную премьеру "Ромео и Джульетта".

Подробности – Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург