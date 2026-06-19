Первый канал
Санкт-Петербург
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19 июня, пятница, 10:30

Премьера балета «Блестящий дивертисмент» в Мариинском театре, выставка из коллекции Власовых-Шишмарёвой «Окно, в котором…», подлинные документы из музея-усадьбы П. Е. Щербова и гастроли Театра Наций

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Дайджест ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В Мариинском театре представили премьеру легендарного одноактного балета Леонида Якобсона "Блестящий дивертисмент".

В галерее искусств "KGallery" открылась выставка работ из частной коллекции "Окно, в котором…Собрание Власовых-Шишмарёвой".

В выставочном зале "Смольный" можно увидеть работы художника Серебряного века Павла Щербова и подлинные документы, найденные в его усадьбе.

В Петербурге начались гастроли Театра Наций, во время которых петербуржцы могут увидеть шесть спектаклей на нескольких сценах.

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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