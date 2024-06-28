Премьера оперы «Ариадна на Наксосе» в Мариинском театре, последний концерт сезона в Филармонии, фестиваль «ЭтоЭтно», гала-концерт «На встречу с оперой» и праздник «Алые паруса»

28 июня, пятница, 09:48

Дайджест событий культурной жизни Санкт-Петербурга

Мариинский театра представил премьеру оперы "Ариадна на Наксосе" к юбилею Рихарда Штрауса.

XVII фестиваль "Музыкальная коллекция" в Филармонии завершится концертом Заслуженного коллектива России с участием виолончелиста Александра Рамма.

На территории Кронверкского пролива Петропавловской крепости соберутся любители этнической музыки – в субботу и воскресенье состоится фестиваль "ЭтоЭтно".

В Капелле на гала-концерте выступят звёзды премии "Онегин" и молодые оперные исполнители.

Санкт-Петербург проводит традиционный праздник выпускников "Алые паруса".

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.