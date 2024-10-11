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09 октября, среда, 10:30

Предотвратить беду может каждый. Как правильно оказывать первую помощь

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Ситуация неприятная, но вероятная. Перед вами человек – знакомый или незнакомый, на улице или в помещении, без сознания, не дышит. Это мы уже, кстати, начали оказывать первую помощь. Что же делать дальше? А чего делать категорически нельзя?

Вовремя сделанный непрямой массаж сердца может спасти жизнь. 300 тысяч россиян, по статистике, ежегодно становятся жертвами внезапной сердечной смерти – такое может произойти со здоровым человеком.

На предстоящем флешмобе "Запусти сердце" взрослых и детей будут учить первой помощи.

Подробности – Данил Чинёнов, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

 

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