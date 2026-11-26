25 ноября, среда, 11:00

Каждый имеет право красиво одеваться и выражать свой внутренний мир через одежду. В Петербурге прошёл Международный фестиваль «Невская краса. Встреча на берегах Невы», на котором представили модели, специально разработанные для людей с ограниченными возможностями.

Люди с особенностями здоровья вышли на подиум, чтобы продемонстрировать наряды и показать, что красивыми хотят быть все, но кому-то в силу жизненных обстоятельств сложнее подобрать себе одежду. Она должна не только нравиться, но и быть функциональной.

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург