Повелитель электричества. День рождения Генриха Осиповича Графтио

26 декабря, четверг, 10:30

Какими бы продвинутыми ни были сегодняшние технологии, надёжнее турбин ничего нет. Вал турбины до высокой скорости раскручивает просто сила воды реки Волхов, на которой стоит самая первая ГЭС в России.

В Музее города Волхова открыли выставку к 26 декабря - дню155-летия гения инженерной мысли, строителя железных дорог и повелителя русского электричества Г. О. Графтио. Об истории Волховской ГЭС, о развитии отечественной гидроэнергетики и об одном человеке, без которого ничего бы не получилось, – рассказываем в нашем репортаже из Ленинградской области.

Данил Чинёнов, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург