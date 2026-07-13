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13 июля, понедельник, 11:00

Попробовать себя в разных кинопрофессиях и снять первую короткометражку. О детской киносмене

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Как снимается кино? Участники киносмены смогли не просто получить развернутый ответ на этот вопрос, но и опробовать все на себе. В течение трех недель они исследовали разные профессии и жанры, учились работать в команде, распределять роли, и брать на себя ответственность за общий результат.

Киностудия "Ленфильм" проводит уникальный образовательный курс для детей уже много лет, а в этом году площадкой для него стала Академия талантов.

Интерьеры старинного особняка, живописный парк на Каменном острове – здесь все располагает к творчеству, созданию красивых кадров и креативных сценариев.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Алина Галанцева. Первый канал. Петербург. 

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