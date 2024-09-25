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25 сентября, среда, 13:30

Полевой быт, окопы и реконструкция боев Первой Синявинской операции

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Советские и немецкие солдаты, амуниция, окопы. Страницы истории буквально оживают перед глазами. В Ленинградской области проходит военно-историческая реконструкция “Плацдарм. Невский пятачок”, где в годы Великой Отечественной войны разворачивались ожесточенные бои за освобождение Ленинграда от фашистской блокады.

Посмотреть  воссозданные бои Первой Синявинской операции пришли более 7 тысяч человек. Многие с детьми. Помимо самой реконструкции они могли побывать в окопе или увидеть полевой быт с аутентичными предметами того времени.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев, Первый канал. Петербург. 

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