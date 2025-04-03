Полёты из Петербурга в Брест. Диализный центр открыли при Александровской больнице и другие события недели

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и Петербурге.
Новый рейс в Беларусь запустили из петербургского Пулково.
Диализный центр открыли при Александровской больнице в Невском районе.
Подошёл к концу перекрёстный год культурного обмена и туризма между Россией и Таиландом. Итоги сотрудничества подвели на встрече губернатор Петербурга и чрезвычайный и полномочный посол королевства.
Новую Концепцию миграционного пространства СНГ обсудили в Петербурге на Международном форуме труда.
Музыкальный трамвай проехался по Васильевскому острову.
Поездку приурочили ко Всемирному дню распространения информации об аутизме, его отмечают 2 апреля.
Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.