Первый канал
Санкт-Петербург
15:15 03 апреля 2025, четверг
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03 апреля, четверг, 09:43

Полёты из Петербурга в Брест. Диализный центр открыли при Александровской больнице и другие события недели

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Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и Петербурге. 

Новый рейс в Беларусь запустили из петербургского Пулково.

Диализный центр открыли при Александровской больнице в Невском районе.

Подошёл к концу перекрёстный год культурного обмена и туризма между Россией и Таиландом. Итоги сотрудничества подвели на встрече губернатор Петербурга и чрезвычайный и полномочный посол королевства.

Новую Концепцию миграционного пространства СНГ обсудили в Петербурге на Международном форуме труда.

Музыкальный трамвай проехался по Васильевскому острову.
Поездку приурочили ко Всемирному дню распространения информации об аутизме, его отмечают 2 апреля.

 

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

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