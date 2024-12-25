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25 декабря, среда, 10:30

Подвиг реставраторов. В музее-заповеднике «Царское Село» воссоздали личные комнаты Екатерины II

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Интерьеры Зубовского флигеля реставраторы восстанавливали по крупицам. Больше всего хлопот доставили опочивальня и синий кабинет. Изначально они были практически полностью облицованы стеклом – восстановить пришлось более тысячи квадратных метров.

Особых технологий потребовало и восстановление подвесных золочёных орнаментов и фигур. Личные покои Екатерины II отличались изысканным вкусом – минимум позолоты и резьбы, максимум воздуха и простора.

О масштабных работах и новых залах музея – в нашем репортаже из Царского Села.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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