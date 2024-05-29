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Санкт-Петербург
18:55 29 мая 2024, среда
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29 мая, среда, 10:34

Почему "В Петербурге светло"? Подарок ко Дню города

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В Северной столице светло не только из-за белых ночей. Благотворительный вечер «В Петербурге светло» объединил людей, которые своим желанием творить добро, озаряют мир вокруг. На одной площадке встретились живописцы, скульпторы, музыканты и благотворители. Почему важно помогать?

Все вырученные средства идут в поддержку художников из арт-студии "Перспективы", которая работает на базе третьего психоневрологического интерната уже более 22 лет.  Подопечный фонда вопреки тяжёлой инвалидности пишут картины, поражающие своей яркостью, и отсутствием каких-либо штампов и стереотипов.

Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Ангелина Введенская, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург

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