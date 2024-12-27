По местам Всеволода Мейерхольда

27 декабря, пятница, 09:00

Необычная автобусная экскурсия Музея театрального и музыкального искусства рассказывает, как выдающийся режиссёр создал новый театр и какое место в его жизни занимал Петербург. Экскурсию ведут актёры.

Экскурсия с танцами и упражнениями по местам, связанным с жизнью Всеволода Мейерхольда, заканчивается на выставке "Казус Мейерхольда, или "Ревизора" хочется всегда". Именно этот спектакль режиссёр считал главным в своём творчестве.

Подробности - Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург