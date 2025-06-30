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30 июня, понедельник, 10:20

Петрушки на Невском. Фестиваль кукольных театров «КукАрт»

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Сами петрушечники не могут договориться о происхождении одного из главных героев русской народной комедии. Несомненно, однако, что у него много братьев по всему миру: неаполитанский Пульчинелла, французский Полишинель, английский Панч и турецкий Карагёз.

Спор, балаган, кутерьма – неотъемлемая часть образа. И это уж точно объединяет всех петрушек вне зависимости от их прописки.

Прямо в центре города собрались русские народные Петрушки, мексиканские духи предков, узбекские красавицы. Всех их собрал фестиваль кукольных и синтетических театров "КукАрт".

Подробности – Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

 

 

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