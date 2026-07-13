Петербургские ученые готовятся к запуску производства лекарства нового поколения от рака

13 июля, понедельник, 10:55

В Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Академика Павлова — «первом меде», препарат разрабатывают с 2021-ого года. Этим занимается НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой вместе с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Петрова. Лекарство создается индивидуально для каждого пациента - его же собственные тэ-лимфоциты начинают уничтожать опухолевые б-лимфоциты.

Подобные препараты для лечения некоторых форм рака крови имелись на рынке и раньше, но у них есть ряд недостатков — если упростить, то это часто недостаточная эффективность и высокий риск осложнений.

Препарат нового поколения сделали более совершенным.

Еще одно его преимущество — он может начать применяться быстрее, поскольку разработан непосредственно в университете.

Фонд "Адвита" запустил сбор средств на второй этап проекта.

В России, по приблизительной оценке, в кар-тэ терапии нуждаются около трех тысяч пациентов.

Виктория Федорова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Влпдимир Пивнев. Первый канал. Петербург.