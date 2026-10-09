Петербург в деталях: удивительное на каждом шагу

09 октября, пятница, 12:00

Прекрасные бронзовые валькирии украшают Дом Зингера, который давно уже стал одними из символов города. Ежедневно мимо него проходят тысячи людей, но вряд ли кто-то из них задумывается о символике этих скульптур.

Автор проекта "Чувства в деталях" Андрей Мархотин фиксирует такие элементы городов и уже издал несколько книг. Рассказываем о них и о том, как благодаря вниманиям к деталям Петербург становится ближе, роднее и бездоннее.

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург