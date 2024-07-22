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22 июля, понедельник, 09:31

Песок, вода и малая скульптура. О благоустройстве городских пляжей

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Петербургские городские пляжи имеют все атрибуты, положенные этим локациям: и шезлонги, и зонтики, – и даже расположены у воды, но купаться там чаще всего не рекомендуют. Впрочем, сейчас это ограничение уже не так огорчительно, потому что дизайнеры и архитекторы сместили акценты на берег.

Жаркое лето заставляет задуматься о том, куда же отправиться загорать. О благоустройстве летних зон отдыха в городе рассказываем в нашем репортаже.

Виктория Федорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Илья Трифонов. Первый канал, Санкт-Петербург

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