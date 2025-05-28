Первый чемпионат мира по геологии в Петербурге

27 мая, вторник, 14:38

Как называются эти камни и откуда они родом – необходимо выяснить участникам Первого чемпионата мира по геологии, который недавно прошел в Петербурге и собрал гостей из 20 стран.

Это масштабное событие, которое подчеркивает статус Петербурга как научной столицы России - и глобального центра геологических исследований.

И по планам будет проводиться ежегодно.

Как проходили соревнования, расскажем подробнее в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.