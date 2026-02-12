Первые зимние спортивные игры Александра Невского. О соревнованиях необычного формата

12 февраля, четверг, 11:00

Лыжные гонки, биатлон, хоккей с мячом, сноуборд-кросс, кёрлинг — для проведения соревнований выбраны пять популярных зимних видов и разные спортивные объекты Ленинградской области.

Идея соревнований — объединить спорт, историю и веру. Поучаствовать в играх приехали юные спортсмены со всей страны, из 25 регионов, и каждая команда со своим духовным наставником. За успехами ребят наблюдала наша съёмочная группа.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург