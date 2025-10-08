Педиатрический университет уже 100 лет спасает детские жизни. От блокадной истории до современных разработок

07 октября, вторник, 10:05

"Аркаша Федотов зимой был так слаб, что для него уже был готов смертный листок. Казалось невозможным, чтобы ребенок выжил. Теперь это розовый, толстый мальчишка, самый громогласный из всех." Это история из 1940 года. Она одна из миллиона счастливых, связанных со старейшим педиатрическим вузом страны. В этом году он отмечает свой юбилей.

Как сегодня его врачи спасают детские жизни при помощи самых современных методов, расскажем.

