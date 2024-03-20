Памятники Старой Ладоги: сохранение и возрождение

19 марта, вторник, 10:44

Здесь рождалась русская государственность. Здесь, по одной из версий, начинал княжить Рюрик. Здесь стоят храмы XII века. Значение Староладожской крепости и Успенского монастыря переоценить сложно.

Свидетельства тех времён до сих пор лежат в земле, поэтому историкам предстоит разгадать ещё не одну тайну Ладоги и окрестных земель. Ведь богаты они не только крепостью. Здесь стоит несколько монастырей, прячутся под грунтом десятки древних поселений. Но прежде, чем искать что-то неизведанное, нужно сохранить уже имеющееся.

Подробности – Данил Чинёнов, Данила Суляев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.