Отдых с удовольствием. Новые места на туристической карте Петербурга

30 июля, вторник, 11:00

Человеку, который приезжает в Петербург не в первый раз, интересно видеть всё многообразие города и то, как он меняется. Здесь открываются новые общественные пространства, смотровые площадки, оригинальные музеи и необычные отели.

Город постоянно готов удивлять не только своих гостей, но и самих петербуржцев. О том, чем радует Санкт-Петербург самых взыскательных туристов, рассказываем в нашем репортаже.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург