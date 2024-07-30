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21:27 30 июля 2024, вторник
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30 июля, вторник, 11:00

Отдых с удовольствием. Новые места на туристической карте Петербурга

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Человеку, который приезжает в Петербург не в первый раз, интересно видеть всё многообразие города и то, как он меняется. Здесь открываются новые общественные пространства, смотровые площадки, оригинальные музеи и необычные отели.

Город постоянно готов удивлять не только своих гостей, но и самих петербуржцев. О том, чем радует Санкт-Петербург самых взыскательных туристов, рассказываем в нашем репортаже.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

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