От проекта до воплощения: об оформлении площадей и скверов Петербурга

02 ноября, понедельник, 11:20

Каждый день мы проходим мимо множества памятников и едва ли задумываемся об историческом контексте. Но есть художники, которые переосмысливают подобные пространства и создают вокруг них целые сюжеты.

Плитка и гранит – это лишь малая часть проделанной работы во Вьетнамском саду. Начинается всё с бумаги. О том, как выполнить благоустройство со смыслом и сделать площадь говорящей, рассказываем в нашем репортаже из мастерской скульптора Евгения Крылова.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург