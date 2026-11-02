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02 ноября, понедельник, 11:20

От проекта до воплощения: об оформлении площадей и скверов Петербурга

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Каждый день мы проходим мимо множества памятников и едва ли задумываемся об историческом контексте. Но есть художники, которые переосмысливают подобные пространства и создают вокруг них целые сюжеты.

Плитка и гранит – это лишь малая часть проделанной работы во Вьетнамском саду. Начинается всё с бумаги. О том, как выполнить благоустройство со смыслом и сделать площадь говорящей, рассказываем в нашем репортаже из мастерской скульптора Евгения Крылова.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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