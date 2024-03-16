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15 марта, пятница, 11:12

Свой взгляд на мир. О творчестве художников и музыкантов с ментальными особенностями

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У Светланы Бариновой открылась первая персональная выставка. Вернисаж с выступлением диджея, гости, поздравления, тёплые слова. Светлана – одна из талантливых художников арт-студии при психоневрологическом интернате.

В изостудии при интернате занимается около семидесяти человек, и некоторые показывают большие успехи и имеют свой узнаваемый авторский стиль. О результатах арт-терапии рассказываем в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Антон Голубев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

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