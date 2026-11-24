24 ноября, вторник, 10:43

Накануне Дня матери сообщество активных мам Петербурга организовало благотворительную ярмарку уникальных вещей ручной работы. Авторы изделий - мамы особенных детей. Они делают интерьерные и просто украшения, свечи, одежду, мыло. Фестиваль проводится без прямых спонсоров и грантов, на чистом энтузиазме и готовности людей помогать друг другу и тем, кто в этом нуждается чуть больше остальных.

Почему это так важно и для них, и для нас?

Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.