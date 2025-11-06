Осенью на сапе. Водные прогулки и сапсёрфинг в любую погоду

05 ноября, среда, 11:00

Если прогулки на сапах ассоциируются у вас с тёплой погодой и девушками в купальниках, то мы вас удивим. Специально для петербургских реалий придуман альтернативный вариант – велосап. Кататься на нём можно даже в тёплой одежде и в любую погоду, пока не встанет лёд.

Те, кто занимается сапсёрфингом как спортом, тоже выходят осенью на открытую воду и не обращают внимания на такие мелочи, как погода. О сапах как о всесезонном плавательном средстве и о перспективах развития сапсёрфинга в России рассказываем в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург